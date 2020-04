Portugueses “rebentam” cartão de crédito para garantir liquidez

Os pagamentos com recurso ao cartão de crédito dispararam desde o início do estado de emergência, em detrimento de meios como o PayPal e o MBway, com o valor médio de compras a crescer 61%, avança a “fintech” EuPago.

Desde o início do estado de emergência que os pagamentos com recurso ao cartão de crédito "explodiram", com os portugueses a preferir manter a liquidez para gastar com bens mais essenciais.