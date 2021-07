Produção industrial sobe mais de 20% em maio na Zona Euro e na UE

A produção industrial subiu mais de 20% em maio, tanto na Zona Euro como na União Europeia, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já face a abril registou-se uma descida. Os dados foram divulgados esta quarta-feira, 14 de julho, pelo Eurostat Na Zona Euro, a produção industrial avançou 20,5% em maio de 2021, face a maio de 2020. Na União Europeia, o crescimento foi de 21,2%.Na comparação entre maio e abril deste ano, a produção industrial recuou 1% na Zona Euro e 0,9% na União Europeia, de acordo com os dados do Eurostat. Em abril de 2021, a produção subiu 0,6% e 0,5%, respetivamente.Face ao período homólogo, a produção industrial cresceu em todos os Estados-membros. As maiores subidas registaram-se na Hungria (40,3%), Eslováquia (36,8%) e Polónia (30,2%).Na comparação em cadeia, os maiores aumentos foram na Lituânia (7,7%), Hungria (3,4%) e Finlândia (2,2%). Por outro lado, as maiores quedas registaram-se na Roménia (-8,5%), Grécia (-4,7%) e Irlanda (-4,6%).

Em Portugal, a produção industrial subiu 27,1% em termos homólogos - a sexta maior subida - e recuou 4,5% em relação a abril.