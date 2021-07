Preços na produção industrial aumentam 8,9% em junho

Leia Também Produção industrial sobe mais de 20% em maio na Zona Euro e na UE

O índice de preços na produção Industrial subiu 8,9% no mês de junho, face ao mesmo mês de 2020, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira. Já face ao mês anterior, a subida dos preços na produção industrial foi de 7,7%.No mês em análise, todos os agrupamentos industriais "apresentaram contributos positivos e mais expressivos que no mês anterior", indica o INE. Os contributos mais significativos vieram dos agrupamentos de energia e bens intermédios (4,2 e 3,8 pontos percentuais, respetivamente), "resultantes de variações homólogas de 24,3% e 10,3%", respetivamente.O INE indica que, excluindo o agrupamento de energia, a variação dos preços foi de 5,6% (4,4%, a comparar com maio).A variação mensal do índice agregado foi de 1,6% (0,5% em igual período de 2020). A secção das indústrias transformadoras registou um crescimento de 1,1% nesta variação mensal e um contributo de 1,0 pontos percentuais para a variação do índice agregado.