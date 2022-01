Provisões arrastam banco do BCP na Polónia para prejuízos

O Bank Millennium, detido pelo BCP, constituiu provisões de 661,8 milhões de zlotys (cerca de 144,5 milhões de euros) para acautelar riscos relacionados com empréstimos em moeda estrangeira e antecipa resultados negativos no último trimestre de 2021.A informação foi avançada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela instituição liderada por Miguel Maya.A administração do Bank Millennium, detido a 50,1% pelo banco português, admite que em resultado deste nível de provisões espera "um resultado líquido negativo no quarto trimestre de 2021". O banco explica que a operação "reflete a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco".O Bank Millennium acrescenta, no mesmo comunicado, que o Euro Bank, por si detido desde 2019, também constituiu provisões, no valor de cerca de 15 milhões de euros, "mas sem impacto nos resultados líquidos".Os créditos em moeda estrangeira (que o Bank Millennium deixou de conceder em 2008) têm levado à constituição de provisões desde 2019, ano em que o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes dos bancos polacos podem pedir aos tribunais que os contratos de crédito à habitação em francos suíços sejam convertidos para a moeda local.