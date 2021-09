Quatro mil clientes do Bank Millennium, na Polónia, assinaram acordos extra-judiciais

acordos extra-judiciais, no

quatro mil

acordos individuais.

Em causa está uma decisão do

Tribunal de Justiça Europeu, em 2019, determinando que os clientes dos bancos polacos podem pedir aos tribunais que os contratos de crédito à habitação celebrados em 2008 e denominados em francos suíços sejam convertidos para a moeda local.

O Supremo polaco adiou para novembro uma decisão sobre esta matéria, mas o CEO João Brás Jorge, em entrevista à agência noticiosa polaca PAP no início do mês, explicou que o banco não iria esperar por essa data para saber o rumo da situação.

A procura porBank Millennium, o braço polaco do BCP, está a ser elevada. De acordo com o diário Rzeczpospolita , cerca de 8% dos clientes de crédito em franco suíço assinaram contratos, até ao final de julho, o que corresponde aA instituição está, assim, a trabalhar intensamente para resolver a situação de forma individual e, até ao final de junho, tinha outros 3300 contratos em negociação e mais 8600 a aguardar o início do processo.O jornal Rzeczpospolita indica que a associação de bancos polacos estima que, caso avancem para tribunal, cerca de 80 a 90% dos clientes ganham os casos. O Bank Millenium não detalha as condições que estão a ser acordadas, mas há clientes que referem que está a ser oferecida uma taxa de câmbio CHF / PLN à volta dos 3 - 3,2 (a taxa atual de mercado é de 4,23).