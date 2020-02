PS une-se à restante esquerda para travar comissões na banca

A Deco já havia avançado com um apelo aos partidos para que estes atuassem no sentido de contrariar aos comissões da banca, que considera "desproporcionais".

O Partido Socialista (PS) redigiu um projeto-lei que alinha com a posição da restante esquerda – BE, PCP e PAN – que já defendiam um travão às comissões cobradas pela banca, embora a proposta do PS se distinga da dos parceiros em alguns pontos.





Esta semana discutem-se no Parlamento as comissões que estão a ser cobradas pela banca e a esquerda surge alinhada, em termos gerais. Uma das diferenças chave entre as propostas é que o PS quer limitar as comissões de MB Way mas não pretende proibi-las, à semelhança do que defendem os aliados à esquerda.