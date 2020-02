proibição de cobrança de encargos pelas instituições de crédito nas operações realizadas em plataformas eletrónicas operadas por terceiros" foi aprovada, bem como o projeto do PCP para "alargar a proibição de cobrança de encargos pela prestação de serviços de pagamento e pela realização de operações às operações realizadas através de aplicações digitais".

No mesmo sentido seguiram as propostas do PAN e do PS. A primeira para limitar a cobrança de quaisquer comissões, despesas ou encargos nos casos em que não seja efetivamente prestado um serviço ao cliente por parte das instituições de crédito, nomeadamente no MBWay. Já a segunda visa a adoção de "normas de proteção do consumidor de serviços financeiros de crédito à habitação, crédito ao consumo e utilização de plataformas eletrónicas operadas por terceiros".A proposta de lei do PSD, para restringir a cobrança de comissões bancárias, também vai ser discutida na especialidade.Nesta discussão os partidos poderão tentar chegar a um entendimento quanto à cobrança de taxas no MBWay. É que apesar de todos considerarem este um assunto relevante, há quem defenda uma proibição total das taxas, como é o caso do Bloco, enquanto outros, nomeadamente o PS, querem apenas impôr limites.A votação decorreu depois de um debate que ficou marcado pelas críticas dos partidos à posição da Associação Portuguesa de Bancos (APB) sobre o travão às comissões bancárias. Num comunicado divulgado na quarta-feira, a entidade afirmou que as propostas parlamentares que proíbem ou limitam comissões bancárias são incompreensíveis e discriminatórias e podem ter como consequência despedimentos, redução de balcões e deslocalização de bancos.Perante esta posição, Mariana Mortágua afirmou que os "bancos não têm pudor em ameaçar o Parlamento", com a deputada bloquista a "recusar a chantagem dos bancos". Também Fernando Anastácio, deputado do PS, "repudiou" o comunicado da APB, dizendo que "não é com chantagem que o setor se credibiliza".