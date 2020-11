Ramalho: Resultados do Novo Banco “estão em linha com plano estratégico”

António Ramalho, CEO do Novo Banco, mantém a convicção de que irá terminar o processo de limpeza do legado do BES até ao final deste ano.

