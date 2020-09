Regulador multa banco do BCP na Polónia devido a cláusulas abusivas no crédito

O Bank Millennium, unidade polaca do Banco Comercial Português, foi um dos três bancos polacos alvo de uma multa por parte do regulador do país devido à utilização de cláusulas abusivas nos acordos com clientes que tinham contratos de crédito à habitação em moeda estrangeira.





O banco controlado pelo BCP sofreu a multa mais reduzida: 10,5 milhões de zlótis (2,33 milhões de euros). O BNP Paribas Polska foi alvo de uma coima de 26,6 milhões de zlótis e o Santander Bank Polska terá de pagar 23,6 milhões de euros.





A UOKiK, que é a entidade da concorrência na Polónia, aplicou multas no total de 61 milhões de zlótis. De acordo com a Bloomberg, que avança com a notícia, o regulador conclui que os bancos estavam a incluir cláusulas abusivas nos acordos com clientes que lhes permitia definir taxas de câmbio arbitrárias.





A investigação do regulador decorre já desde julho de 2017 e os bancos podem recorrer da decisão.