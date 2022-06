Relatório sobre gestão no Novo Banco estará pronto até 15 de julho

Depois de um primeiro relatório, entregue no ano passado no Parlamento, o Tribunal de Contas (TdC) está agora a avaliar aspetos de gestão do Novo Banco, cujos dinheiros, insiste o presidente José Tavares, “são públicos”. Auditoria está na reta final.

Relatório sobre gestão no Novo Banco estará pronto até 15 de julho









