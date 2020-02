No comunicado enviado à Bolsa de Londres, o banco, que foi resgatado durante a crise do crédito hipotecário há 11 anos, disse que o lucro se situou em 2018 nos 1.622 milhões de libras (1.946 milhões de euros).Já o resultado operacional foi de 4.232 milhões de libras (5.078 milhões de euros) em 2019, mais 25,9%, na comparação com o ano anterior.Os ativos totais situaram-se no final de 2019 em 723.000 milhões de libras (867.000 milhões de euros), enquanto os depósitos dos clientes atingiram no ano passado 369.200 milhões de e libras (443.040 milhões de euros).Os empréstimos, por seu lado, totalizaram 326.900 milhões de libras (433.080 milhões de euros).O rácio empréstimos/depósitos foi de 89% em 2019, sendo que em termos de solvência o rácio de capital foi de 21,2% no ano passado.No comunicado, o banco assinala que, à semelhança de outras instituições financeiras, enfrenta "riscos e incertezas" devido ao ambiente económico e político internacional.O banco adiantou que espera uma situação "desafiante" este ano, ao nível das receitas e que prevê devolver ao Governo escocês, em forma de ações, cerca de 600 milhões de libras (720 milhões de euros).