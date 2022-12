Sanções à Rússia obrigam Sberbank a fechar portas nos Emirados

Alexander Vedyakhin, que culpa a pressão das sanções aplicadas pelo Ocidente."Infelizmente, no contexto de restrições através das sanções, estamos a enfrentar sérios constrangimentos nos nossos escritórios da SberInvest no Médio Oriente, em Abu Dhabi, e vemo-nos, infelizmente, forçados a fechar no primeiro trimestre de 2023", explicou Vedyakhin aos jornalistas.

O responsável revelou ainda que ia continuar a servir clientes nos Emirados e que estavam em curso conversações com os reguladores chineses para a abertura de um escritório na China. "Esperemos que em 2023 consigamos abrir um balcão na China, normalmente este processo demora um ano e meio a dois anos", completou.O braço europeu do banco russo, baseado em Viena, tinha sido encerrado por ordem do Banco Central Europeu em março, depois do BCE ter avisado que a instituição enfrentava falhas de funcionamento devido a uma corrida aos depósitos.O Sberbank é uma das instituições financeiras russa que foi bloqueada do sistema de pagamentos internacional, o SWIFT e alguns executivos seniores têm sido pessoalmente atingidos pelas sanções.O Banco da Rússia tinha ordenado que as instituições financeiras não divulgassem os resultados deste ano e o Sberbank apenas voltou a apresentar as contas recentemente, revelando uma queda homóloga de 84,8% no resultado líquido de janeiro a novembro. O vice-presidente do banco declinou dar perspetivas de resultados para 2022, mas espera que a instituição financeira seja lucrativa em dezembro.