Santander despede entre 100 e 150 trabalhadores e piora condições

Rejeitadas as propostas de rescisão por mútuo acordo apresentadas nos últimos meses, o Santander vai avançar com o despedimento de, pelo menos, 100 a 150 trabalhadores durante este ano, com condições piores do que as que foram oferecidas inicialmente. Mas o número de despedimentos poderá aumentar, dependendo das adesões a um outro plano de rescisões por mútuo acordo, destinado aos trabalhadores com mais de 55 anos.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...