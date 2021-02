Segundo confinamento traz nova onda de incerteza, diz Bankinter

Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, alerta que ainda não se conhece o real impacto do segundo confinamento. Será necessário adotar medidas para apoiar as famílias e as empresas, mas também pode ser preciso rever o prazo das moratórias.

