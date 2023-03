Seis bancos portugueses lucraram sete milhões por dia

No ano passado, as seis maiores instituições financeiras a operar no país alcançaram, no seu conjunto, um lucro superior a 2,5 mil milhões de euros - quase sete milhões de euros por dia -, o que, comparando com os 1,5 mil milhões de 2021, representa uma melhoria de quase 70%. As contas foram feitas pelo Dinheiro Vivo e divulgadas nesta sexta-feira, 10 de março.A Caixa Geral de Depósitos (CGD) encabeçou a lista dos ganhos, ao atingir lucros quase históricos de 843 milhões de euros, mais 44,5% do que em 2021.

Leia Também Cinco maiores bancos lucram 1.510 milhões em 2021

O Santander Totta, por seu turno, protagonizou os maiores ganhos da banca privada, ao praticamente duplicar o resultado para 568,5 milhões de euros.O Novo Banco surge em seguida, com uma triplicação dos ganhos para 560,8 milhões de euros.No caso do BPI, a instituição obteve lucros na ordem dos 365 milhões, que comparam com os 307 milhões de euros do exercício transato, um reforço de 19%.O Millennium BCP lucrou 207,5 milhões no ano passado, mais 50,3% do que em 2021.Em 2022, a banca portuguesa conheceu o melhor resultado dos últimos tempos, em virtude não só da redução de provisões e imparidades, como também do aumento das taxas de juro, que fez disparar a margem financeira em 28%.