Montepio injeta 115 milhões na Lusitânia para limpar prejuízos

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) injetou 115 milhões de euros no capital da Lusitânia Seguros, avança o Eco. Ao mesmo tempo, procedeu a uma redução em montante idêntico do capital social, uma forma de resolver o problema dos prejuízos acumulados nos últimos anos e que também abre a porta aos dividendos, acrescenta o jornal online.

Na operação harmónio assim realizada, o aumento de capital de 114,95 milhões foi totalmente subscrito pelo acionista, com recurso à figura das prestações suplementares, sendo que a seguradora regista agora o mesmo capital, de 12,5 milhões, mas com as contas equilibradas e libertas das perdas que vinha a acumular.

A operação "insere-se numa reestruturação mais ampla dos capitais da empresa, no sentido de uma redefinição dos fundos próprios, bem como, em termos estatutários, na eliminação dos resultados transitados negativos, com o objetivo de eliminar os obstáculos que se colocavam à distribuição de dividendos", escreve o Eco, que cita fonte da AMMG.