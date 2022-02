Serviços da CGD já recuperados. Banco afasta ataque informático

Os sistemas informáticos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estiveram em baixo, mas o banco público rejeita a ideia que tal seja obra de um ciberataque. A aplicação do banco não estava a funcionar, assim como as operações ao balcão. O acesso através do site manteve-se, porém, a funcionar."A situação do constrangimento informático que está afetou a nossa plataforma de balcões está ultrapassada. Nesta altura, todos os serviços da Caixa estão a funcionar normalmente, registando-se apenas instabilidade na aplicação móvel Caixadirecta", indicou há instantes fonte oficial da Caixa.Antes, contactada pelo Negócios, fonte oficial da Caixa confirmou que "há um constrangimento informático que está a afetar a nossa plataforma de balcões desde o meio da manhã de hoje".A mesma fonte salienta, no entanto, que "os restantes serviços estão a funcionar" e assegurou que "já foi identificado o bug e as equipas informáticas estão a trabalhar para repor o sistema"."Contamos ter o sistema informático dos balcões a funcionar nas próximas horas. Não se trata de um ataque informático", sublinhou a fonte.(Notícia atualizada às 13:45 com a recuperação dos serviços)