Sindicato chega a acordo com a banca para atualização do ACT com aumentos de 0,3%

s sindicatos dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Independente da Banca (SIB) chegaram este mês a acordo com a banca para um aumento salarial de 0,3%.

O Mais Sindicato chegou a acordo com a banca sobre"O Mais chegou a acordo com as IC [Instituições de Crédito] subscritoras do ACT do setor bancário para a revisão da convenção coletiva relativa a 2021. Há subsídios com acréscimo superior aos 0,3% das tabelas e algumas novidades no clausulado", refere esta entidade sindical num comunicado enviado esta quarta-feira, 23 de dezembro, às redações.As principais alterações incluem, segundo o sindicato, um aumento de 0,3% nas tabelas e cláusulas de expressão pecuniária. Já o valor do subsídio de refeição passa a ser de 9,72 euros e o subsídio de Natalidade sobe para 800 euros.Quanto aos "subsídios de natalidade, infantil (25,93 euros) e de estudo ambos os progenitores bancários têm direito a recebê-los, exceto se os dois forem trabalhadores da mesma instituição – até agora apenas um tinha direito a essas prestações", refere no comunicado.Sobre as novas tabelas, o sindicato indica que o Banco Santander Totta e o Banco Credibom irão aplicar as atualizações salariais em dezembro. Já no caso do BPI, Novo Banco e BNP serão aplicadas em janeiro.Também o