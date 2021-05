Sindicatos da banca rejeitam proposta dos bancos de 0% de atualização salarial

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e o Sindicato Independente da Banca rejeitam a proposta dos bancos de 0% de atualização salarial para 2021, informaram em comunicado.Em comunicado, os três sindicatos consideram que a proposta dos bancos "se traduz num congelamento da tabela salarial, das pensões de reforma e sobrevivência, bem como das cláusulas de expressão pecuniária", assim como das contribuições para o subsistema de saúde SAMS.Além disso, acrescentam, a proposta não leva em conta o aumento da produtividade e dos resultados globalmente positivos do setor bancário em 2020."Esta proposta de aumentos zero demonstra que os bancos ignoram, uma vez mais, o esforço, dedicação e profissionalismo que os bancários no ativo demonstraram em todas as tarefas essenciais ao bom funcionamento da economia e manutenção da confiança dos clientes, bem como o seu trabalho relativo ao processo de moratórias e o apoio a clientes a` distância, neste período de pandemia", afirmam em comunicado as estruturas sindicais.Os sindicatos SNQTB, SBN e SIB dizem, contudo, que querem continuar a negociação das tabelas salariais e de outros benefícios com o grupo negociador das instituições de crédito para "chegar a um acordo que defenda os legítimos interesses dos bancários".A propostas destes sindicatos é de um aumento de 1,5% das tabelas salariais, pensões de reforma e cláusulas de expressão pecuniária, assim como um aumento de 3,1% relativo aos SAMS.Segundo dizem no comunicado, as propostas foram rejeitadas pelo grupo negociador dos bancos, que propôs, em contrapartida, uma atualização de 0% das tabelas salariais e dos SAMS.IM // EALusa/Fim