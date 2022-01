Só cinco bancos põem gestores a responder em tribunal no caso do cartel do crédito

O julgamento começou em setembro no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém e aproxima-se já do fim, estando as audições dos gestores atuais dos bancos previstas para o final deste mês de janeiro.



Mariline Alves







Em causa está o processo em que 11 dos 14 bancos visados contestam contra-ordenações aplicadas pela Autoridade da Concorrência, com coimas no valor de 225 milhões de euros, aplicadas pela alegada prática concertada de troca de informação sobre crédito à habitação, ao consumo e às empresas de 2002 a 2013.



O julgamento começou em setembro no Tribunal da Concorrência , Regulação e Supervisão, em Santarém e aproxima-se já do fim, estando as audições dos gestores atuais dos bancos previstas para o final deste mês de janeiro. Das 11 instituições financeiras envolvidas no caso do cartel da banca, apenas cinco vão colocar os gestores a responder em tribunal, segundo noticia esta sexta-feira o Público . Apenas o BPI, o Santander, o BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o Montepio indicaram um representante para responder no Tribunal da Concorrência. Saber mais BCP Montepio BPI Santander Caixa Geral de Depósitos

