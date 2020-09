Suíça vai dar início a investigação ao Credit Suisse sobre caso de espionagem

Tidjane Thiam, enquanto líder do banco, apesar de ter tido o apoio dos principais acionistas. Trata-se do polémico caso de espionagem a Iqbal Khan, o antigo responsável pela gestão de fortunas do banco, que levou ao suicídio de um consultor da instituição.Para perceber a polémica em que o atual CEO está envolvido é preciso recuar mais de um ano para o dia em que Tidjane Thiam decidiu dar uma festa em sua casa , perto do Lago de Zurique. Nesse "cocktail" estava também Iqbal Khan, que liderava a equipa de gestão de fortunas, e que acabou por se envolver numa forte discussão com Thiam, segundo noticiou a imprensa local, na altura. Khan foi demitido em julho do ano passado.Depois, o UBS - maior rival do Credit Suisse - decidiu contratar Khan para o cargo de vice presidente da unidade de gestão de fortunas mundial. É aí que começa um novo capítulo desta história, que culminou numa morte trágica. A decisão do UBS levou o Credit Suisse a pedir ao responsável pela segurança do banco para começar a observar Khan, com receios de que o gestor tentasse levar clientes e recrutasse ex-funcionários do banco suíço ou mesmo colaboradores que ainda lá trabalhavam e com quem mantinha uma boa relação.