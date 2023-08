SVB obrigado a ajustar bónus de gestores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O SVB Financial Group – a falida “holding” detentora do Silicon Valley Bank (SVB) – foi obrigado a ajustar os termos financeiros no plano de bónus multimilionários a pagar aos executivos. A decisão foi anunciada depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se ter oposto aos pagamentos.





...