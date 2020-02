António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, considera que os serviços têm de ser pagos para serem bem prestados", referindo-se ao travão às comissões aprovado no Parlamento, na quinta-feira.

"Acredito que todos estejam cheios de boas intenções teóricas", mas o "o inferno real está cheio de boas intenções teóricas", afirmou ainda o presidente executivo do banco que resultou da resolução do Banco Espírito Santo, no dia em que a entidade apresentou prejuízos de 1.058,8 milhões de euros e confirmou que vai pedir 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução.



De acordo com o gestor, "os serviços têm de ser pagos para serem bem prestados". E quando passam a ser gratuitos "tendem a não ser prestados ou a ser prestados com má qualidade", rematou.



Foi na quinta-feira que o Parlamento aprovou uma proposta do PS que limita as comissões bancárias em plataformas eletrónicas como MB Way foi aprovada, esta quinta-feira, na generalidade. As propostas do Bloco de Esquerda, PCP e PAN, que visam proibir estas comissões, baixaram à especialidade sem votação. Outras comissões em cima da mesa dizem respeito ao distrate ou emissão de declaração de dívida.

António Ramalho, presidente do Novo Banco, diz acreditar que os partidos estão "cheios de boas intenções teóricas" no travão às comissões bancárias, aprovado ontem no Parlamento, na generalidade. Mas relembra: os serviços, para serem bem prestados, têm de ser pagos."Uma coisa é ser técnico, outra coisa é ser político. Mal dos técnicos quando querem ser políticos e mal dos políticos quando querem ser técnicos", afirmou António Ramalho, CEO do Novo Banco, quando questionado sobre o travão às comissões bancárias que foi aprovado ontem no Parlamento, na generalidade.