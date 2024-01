Tribunal Constitucional elimina prática da CGD que lesava devedores e banca

Leia Também Lucros da CGD sobem 25% no semestre para 608 milhões

O Tribunal Constitucional aboliu, em dezembro, uma prática a que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) recorria desde 1993 para acelerar os processos relacionados com a cobrança de dívidas, em particular incumprimentos de crédito ao consumo, noticia, esta segunda-feira, o Público Os conselheiros do Palácio Ratton confirmaram um entendimento já expresso, variadas vezes, por tribunais de primeira e segunda instância, declarando que, apesar de ter suporte legal, essa prática - que- édo que os dos clientes das restantes instituições bancárias.Em causa estão, e não créditos à habitação, uma vez que estes últimos implicam a celebração de uma escritura pública com reconhecimento notarial, não sendo por isso, ao contrário dos primeiros, considerados documentos particulares não autenticados, escreve o jornal, dando conta de que também se registaram casos de créditos concedidos a firmas, como foi o caso de um empresário madeirense do ramo imobiliário que faliu e ao qual a Caixa reclamava mais de um milhão de euros.