UniCredit põe de lado 1,3 mil milhões para acautelar perdas com a Rússia

O maior banco italiano, o UniCredit, fez provisões de 1,3 mil milhões de euros relacionadas com empréstimos bancários expostos à Rússia. É uma das maiores provisões para acautelar perdas já registadas entre os bancos europeus, refere esta quinta-feira o Financial Times.



O banco, com sede em Milão, é um dos mais expostos à Rússia onde opera desde 2005, via UniCredit Bank Russia, contando com 70 agências no país liderado Vladimir Putin e onde trabalham cerca de quatro mil funcionários da instituição bancária.



De acordo com o jornal britânico, o UniCredit tem uma exposição direta de 1.9 mil milhões de euros à Rússia e, apesar das perdas, o banco está à procura de formas para sair do país, mas o presidente-executivo Andrea Orcel disse que a operação será "complexa" e que "pode demorar algum tempo".