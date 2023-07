Cartão Universo junta-se à MAPFRE e lança unidade de poupança e investimento

O Universo, detido em 50% pela Sonae e Bankinter, juntou-se à MAPFRE para disponibilizar novos produtos de poupança associados a fundos de investimento sob a forma de seguro e com uma subscrição digital, informou a empresa em comunicado esta quinta-feira.A nova unidade de "poupança e investimento" vai contar com três seguros ligados a fundos de investimento para diferentes perfis de risco, sendo que a Universo planeia lançar ainda uma opção de capital garantido.Estes produtos são de subscrição online, permitem simulações, e uma redução de 60% no IRS, a partir do 8º ano mais um dia. Quanto às comissões o valor é ao certo desconhecido, sendo que a empresa indica serem competitivos e não existir comissão de subscrição ou resgate. Todos os produtos são mobilizáveis.Atualmente existem três produtos de poupança disponíveis.A carteira com perfil "defensivo" tem "uma exposição objetivo de aproximadamente 25% a ações e 75% a obrigações; destina-se a investidores conservadores, que têm a expectativa de deter a poupança durante, pelo menos, 3 anos; a exposição a ações pode variar entre 10% e 35%".Já a carteira mais "equilibrada, "tem, à data do lançamento, uma exposição objetivo de aproximadamente 50% a ações e 50% a obrigações; destina-se a investidores que procuram rentabilidade e que têm a expectativa de deter a poupança durante, pelo menos 5 anos; a exposição a ações pode variar entre 30% e 60%".E "a carteira com perfil 'dinâmico ações' tem, à data do lançamento, uma exposição objetivo de aproximadamente 70% a ações e 30% a obrigações; destina-se a investidores que procuram maximizar a rentabilidade e que têm a expectativa de deter a poupança durante, pelo menos, 8 anos; a exposição a ações estará compreendida entre 50% e 90%"."Com base no comportamento histórico dos mercados onde o fundo investe, é possível estimar a rentabilidade anual em 4% ao ano no investimento 'defensivo', 6,1% ao ano no 'equilibrado' e 8,2% ao ano no 'dinâmico', embora com risco de perda de capital", pode também ler-se no documento."Sabemos que muitos portugueses optam por colocar as suas poupanças em depósitos bancários ou certificados de aforro, ou simplesmente não têm uma rotina de poupança. Precisamos de aumentar a literacia financeira e com isto mudar mentalidades. Mostrar que os produtos de investimento podem ser para todos e são os únicos que permitem proteger a situação financeiras das famílias a médio prazo", afirmou Tiago Osório, diretor desta unidade de negócio do Universo."A aposta do Universo neste novo segmento surge com o intuito de oferecer aos portugueses o acesso ao potencial de rentabilidade dos mercados financeiros, muitas vezes considerados inacessíveis, através de soluções adaptadas a diferentes tipos de investidores - dos mais aos menos experientes, com menor ou maior tolerância ao risco", explica ainda a empresa no comunicado.