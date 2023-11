Sonae e Bankinter já estão a meias na Universo para liderar crédito ao consumo em Portugal

Aposta na criação de "uma empresa líder no crédito ao consumo no mercado nacional e com potencial de internacionalização", com "uma equipa experiente e reconhecida no setor" e que prevê "a integração futura das operações da Universo e do negócio de ‘open market’ do Bankinter Consumer Finance em Portugal, sujeito às necessárias autorizações das entidades competentes".

Eis, em síntese, as grandes linhas da "joint venture" hoje concretizada pela Sonae e o Bankinter Consumer Finance, passando a Universo a ser detida em partes iguais pelas duas instituições.

Foi a 31 de março que a Sonae anunciou ter chegado a acordo com o Bankinter, passando a Universo a ser detida em partes iguais pelas duas instituições, com o grupo maiato a alienar uma participação de 50% do capital da empresa.

A Sonae explicou, também em março passado, que a transação tem um valor de capitais próprios da Universo de cerca de 45 milhões de euros e envolve a venda de 50% do capital social por um valor estimado de 19 milhões de euros.

Além deste montante, o acordo prevê o pagamento de até cinco milhões de euros adicionais, contingente e diferido por cinco anos após a conclusão da transação.

A Universo desenvolve a sua atividade na prestação de serviços de pagamento aos consumidores e na intermediação de crédito para empréstimos ao consumo concedidos por terceiros, que no final de setembro contava com mais de um milhão de clientes e uma carteira de crédito de 399 milhões de euros.

Em 2022, a Universo registou um volume de negócios de 30 milhões de euros.

A Sonae opera principalmente no setor retalhista alimentar e não alimentar, enquanto o Bankinter Consumer Finance, filial do crédito ao consumo do grupo Bankinter, é uma entidade financeira de crédito que opera principalmente no setor da banca de retalho, em Espanha, Irlanda e Portugal.

Em Portugal, o Bankinter Consumer Finance conta com aproximadamente 100 mil cartões de crédito, segundo dados da empresa.

