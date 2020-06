182 milhões de euros. Esta contribuição serve para financiar o Fundo de Resolução.

Pagarão a taxa as instituições de crédito com sede principal e efetiva da administração situada em território português, mas também as filiais, em Portugal, de instituições de crédito que não tenham a sua sede principal e efetiva da administração em território português e sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva fora do território português.A possibilidade de ser criada a taxa já tinha sido avançada pelo Jornal Económico , confirmando-se que o Estado espera arrecadar com esta medida 33 milhões de euros. Os bancos já pagam a contribuição extraordinária que, segundo contava no Orçamento do Estado para 2020, devia garantir este ano um pagamento total de