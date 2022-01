Venda de malparado do Montepio com impacto positivo de 1,5 milhões nas contas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No passado dia 31 de dezembro, o Banco Montepio anunciou a venda de uma carteira de crédito malparado, com mais 10 mil contratos e um valor bruto de 253 milhões de euros, com o intuito de reduzir a exposição a empréstimos não produtivos.

Nessa altura, o banco previa que a operação tivesse um impacto imaterial nas contas, mas no comunicado hoje divulgado complementa a informação com o valor da venda e aponta para um impacto positivo de 1,5 milhões de euros.

"O Banco Montepio informa que no dia 29 de dezembro de 2021, e após um processo de venda competitivo, celebrou contratos de compra e venda relativos a uma carteira de créditos não produtivos(non-performing loans), sob a forma de venda direta às entidades LX Investments Partners III (sediada no Luxemburgo), BTL Ireland Acquisitions II Designated Activity Company (sediada na República da Irlanda) e BTLP Acquisitions I Unipessoal, Lda (sediada em Portugal)", recorda o documento.

O montante bruto alienado foi de 253 milhões de euros, numa carteira que englobou 10.318 contratos, com e sem garantia, registados em balanço e fora de balanço.

A novidade é que "o valor de venda da carteira de créditos totalizou 58,4 milhões de euros, traduzindo, após o desreconhecimento total dos créditos, um impacto estimado positivo nos resultados do Banco Montepio, após o efeito fiscal, de 1,5 milhões de euros", sendo que o rácio de NPE será reduzido em 1 ponto percentual em resultado da diminuição das exposições não produtivas.

No imediato, diz a instituição, a transação contribui para um aumento de 3 pontos base no rácio de capital total do Banco Montepio, "consolidando a estratégia encetada pelo conselho de administração de contínua redução de ativos não produtivos e de reforço dos rácios de capital".





O banco liderado por Pedro Leitão registou prejuízos de 14 milhões nos primeiros nove meses do ano, o que traduziu uma melhoria face ao resultado negativo de 57 milhões de euros no período homólogo.