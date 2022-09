BPI vende 140 milhões de euros de crédito malparado

Leia Também Venda de malparado do Montepio com impacto positivo de 1,5 milhões nas contas

O Banco BPI concluiu a venda de uma carteira de crédito malparado no valor total de 140 milhões de euros a fundos geridos pela LX Investment Partners.A operação, denominada Projeto Citron, incluiu cerca de 15.000 contratos NPL (sigla para a expressão inglesa non-performing loans) de cerca de 5.000 clientes. A carteira inclui créditos com e sem garantias reais hipotecárias.A informação é avançada em comunicado pelo banco, que garante que a transação "reforça a posição de robustez do BPI, que mantém o melhor rácio de risco de crédito do setor financeiro em Portugal".No final do primeiro semestre, o rácio de exposições não produtivas (NPE) do BPI era de 1.6%.