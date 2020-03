Vieira Monteiro, o banqueiro que levou o Totta ao topo

Começou por baixo. De estagiário no Banco Português do Atlântico, António Vieira Monteiro chegou ao topo no Santander, a instituição financeira que foi a sua “casa” durante 20 anos. Foi aquilo a que se chama um homem da banca. Um banqueiro. Morreu vítima da covid-19.