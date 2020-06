Visão do futuro de Botín recompensa Santander na era covid

Bancos globais discutem como e quando dão ordem para milhares de funcionários regressarem com segurança aos escritórios após o surto de covid-19, mas as duas maiores instituições financeiras da Espanha serão poupadas a algumas das dores de cabeça que preocupam os rivais.

Há cerca de duas décadas, o então presidente do conselho do Banco Santander, Emilio Botín, já falecido, regressou de uma viagem aos escritórios da First Union (agora parte do Wells Fargo & Co) na Carolina do Norte com uma ideia sobre o futuro do banco: unir os 20 escritórios do Santander em Madrid num vasto campus.



Contratou o arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker, Kevin Roche, que em 2002 começou a construir uma cidade financeira a oeste de Madrid. A iniciativa criou uma tendência: em 2010, o BBVA, segundo maior banco da Espanha, iniciou o seu próprio complexo no norte da capital.





O edifício Faro rodeado por oliveiras no campus do Santander, nos arredores de Madrid.

Botín queria espaço suficiente para acomodar os funcionários no pólo do seu império em rápida expansão, completo com serviços como creche e instalações desportivas, incluindo um campo de golfe. Essa visão pode agora trazer recompensas inesperadas, quando os funcionários do Santander e BBVA começam a regressar aos escritórios num dos países mais atingidos pela pandemia.

As baixas estruturas dos centros corporativos minimizam questões como elevadores lotados e a necessidade de transportes públicos, que cria constragimentos para rivais em Londres, Paris ou Milão.