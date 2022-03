Vítor Bento: “Numa recessão há maior risco de incumprimento"

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos garante que, num cenário de recessão, as instituições financeiras que operam em Portugal estão "capitalizadas para enfrentar um choque dessa natureza".Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Vítor Bento admite no entanto que "quando há uma recessão, há maior risco de incumprimento", garantindo ao mesmo tempo que "também é para isso que funcionam as normas prudenciais. Por isso, é que os bancos são sujeitos a testes de stress, e estão suficientemente capitalizados para poderem enfrentar um choque dessa natureza".O representante do setor em Portugal considera que isso é "o resultado do trabalho prudente que foi feito desde a última crise".