Acushla transmontana abre Fábrica do Azeite na Baixa do Porto

A trabalhar no ramo têxtil desde os 19 anos e sem qualquer ligação à agricultura, à entrada dos 40 começou a sentir o chamamento da terra. Quis fazer "o melhor azeite do mundo", tendo encontrado na Quinta do Prado, em Vila Flor, Trás-os-Montes, o berço da Acushla, a marca do azeite biológico que produz naquela que é uma das maiores áreas de olivicultura em modo de produção biológica de Portugal, com cerca de 70 mil oliveiras.

Joaquim Moreira, atualmente com 55 anos, exporta 90% da produção desta sua marca de azeite biológico, com a Acushla a ostentar mais de 50 medalhas e distinções ganhas, nos últimos quatro anos, nos principais concursos de azeite internacionais.

Entretanto, considerando que "não é só em Trás-os-Montes que o azeite é rei e senhor, doravante há no Porto um espaço que prolongará o estatuto da região", com a Acushla a abrir uma loja na Baixa da cidade.

Chama-se "Fábrica do Azeite" e ocupa 120 metros quadrados do número 73 da Rua Ferreira Borges, a mesma onde mora o Palácio da Bolsa.

O azeite Acushla é a principal figurar do cartaz do novo espaço, "mas o escaparate terá permanentemente em mostra outros produtos gourmet, sobretudo transmontanos e durienses, mas também de outras zonas do país - para venda e degustação", realça a empresa, em comunicado.

Mel, queijos, vinhos, frutos secos e compotas, de origem biológica, são outros produtos à venda na loja.

Um dos pormenores distintivos da Fábrica do Azeite "conhece a forma de um lagar compacto, que permitirá aos clientes ver a produzir azeite ‘in loco’ (em horários previamente definidos) - desde a entrada da azeitona até à saída do precioso líquido – e fazer a prova imediatamente a seguir", enfatiza a Acushla.

"A Fábrica do Azeite existe para dar destaque transversal ao azeite, uma das culturas mais proeminentes da região, e que é fundamental para a sua economia. Este investimento surge na linha da estratégia de expansão da nossa marca, mas pretende também servir de vitrina para outras marcas transmontanas e durienses, inclusivamente de azeite", sublinha Joaquim Moreira.