AdC sanciona Auchan, Modelo Continente e Pingo Doce por concertação de preços

A Autoridade da Concorrência (AdC) sancionou três cadeias de supermercados – Auchan, Modelo Continente e Pingo Doce –, bem como o fornecedor comum de bebidas alcoólicas Active Brands/Gestvinus e um responsável desta empresa, por terem participado num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor (PVP) dos produtos daquele fornecedor.A informação foi divulgada esta quarta-feira pela AdC, que explicou como, após uma investigação, se constatou que as empresas de distribuição participantes "asseguraram o alinhamento dos preços de retalho nos seus supermercados mediante contactos estabelecidos" através do fornecedor comum, sem "necessidade de comunicarem diretamente entre si".Tal prática, lembra a autoridade do setor, elimina a concorrência, "privando os consumidores da opção de melhores preços" e "assegurando melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, incluindo fornecedor e cadeias de supermercados".A AdC esclarece ainda que a prática durou mais de oito anos, entre 2009 e 2017, e visou vários produtos do fornecedor, tais como vinhos, aguardentes e licores/aperitivos.Pela infração, foi aplicada uma coima total de 5.665.178€, dos quais 2.390.000€ para a Active Brands, 660.000€ para a Auchan, 1.410.000€ para o Modelo Continente, 1.200.000€ para o Pingo Doce e 5.178€ para o responsável individual da Active Brands/Gestvinus.