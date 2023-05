Alegro de Alfragide investe 10 milhões para reabilitação

Leia Também Grupo gestor dos centros Alegro vai compensar lojistas em 15 milhões de euros

O Alegro de Alfragide vai investir 10 milhões de euros para renovar o espaço, com o objetivo de "melhorar a experiência de visita do cliente e, consequentemente, a atratividade e valor comercial do ativo", pode ler-se no comunicado enviado às redações.Durante os próximos meses, o Alegro Alfragide vai ser objeto de melhorias no parque de estacionamento, no centro comercial, nas zonas de descanso e sanitários. A zona de restauração vai ser totalmente remodelada e terá como inspiração a natureza.As obras, que vão ser realizadas durante a noite e que vão permitir que as lojas e restaurantes continuem a funcionar, foram anunciadas pela Nhood Portugal, plataforma de soluções imobiliárias, que tem como coproprietários a Ceetrus Portugal e a CBRE Investment Management."A reabilitação dos ativos sob nossa gestão, com vista à melhoria da experiência de visita do cliente, adaptação aos novos estilos de vida, atratividade e consequente valorização do ativo, é uma das nossas prioridades enquanto entidade gestora", explica Rui Vacas, diretor de imobiliário (North) da Nhood Portugal."O Alegro Alfragide conta com 17 anos de existência e é um espaço comercial e de lazer que se tornou numa referência para a comunidade. Assim, impunha-se um projeto de renovação, não só para assegurar a longevidade da construção como também a modernização do espaço", indica também.