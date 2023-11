Aprovada Agenda para o Comércio e Serviços 2030 com uma dotação de 400 milhões

O Governo aprovou, esta quinta-feira, a Agenda para a Competitividade do Comércio e Serviços 2030, que contempla 20 medidas (parte das quais em curso) e conta uma dotação final global de 402 milhões de euros, proveniente de "diferentes fontes de financiamento", incluindo o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).



Em comunicado, enviado às redações, o Ministério da Economia indica que a agenda "estrutura-se em cinco eixos de intervenção com foco na digitalização e

sustentabilidade, na requalificação e modernização do comércio de proximidade, no conhecimento sobre o setor, na qualificação dos recursos humanos e na promoção

do comércio e dos serviços".



Algumas das 20 medidas encontram-se já em curso, como é o caso dos "Bairros Comerciais Digitais" e das "Aceleradoras do Comércio Digital", financiadas pelo PRR, estando esta última, aliás, com atrasos nos investimentos, de acordo com a comissão nacional de acompanhamento do PRR.





O apoio à requalificação e modernização do comércio de proximidade, a promoção do comércio com história e a inventariação e promoção de festas, feiras eromarias são outras das medidas destacadas pelo Ministério da Economia que assinala que outra dimensão "muito relevante" da agenda prende-se com o apoio à capacitação e qualificação dos operadores económicos e respetivos recursos humanos, bem como à criação de emprego qualificado e ao empreendedorismo no comércio e serviços.Segundo o Governo, a agenda, agora aprovada, "dá cumprimento a um conjunto de medidas previstas no Programa do Governo, bem como ao compromisso assumido no Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, firmado no âmbito da Concertação Social.