Bruxelas dá luz verde a compra da Conforama por grupo austríaco

A Comissão Europeia deu "luz verde" esta quarta-feira à compra da Conforama Ibéria, que agrega os negócios em Espanha e Portugal da rede de lojas de equipamento para o lar, pelo grupo austríaco XXXLutz.Bruxelas considera que a operação não levanta problemas de concorrência.A operação de concentração anunciada em setembro foi notificada ao regulador europeu a 16 de novembro e a decisão foi agora proferida ao abrigo do procedimento simplificado que se aplica a fusões que não levantam grandes questões em termos concorrenciais.A Conforama Iberia é "uma das principais empresas de equipamento para o lar em Portugal e Espanha", contando com uma rede de 46 estabelecimentos em Espanha e 13 em Portugal.A empresa emprega no mercado ibérico cerca de 2.300 pessoas.