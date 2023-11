Care to Beauty “apronta-se” para crescer 25% em 2024

Começou numa garagem no Porto em setembro de 2015 e, no ano seguinte, o primeiro completo, faturou 700 mil euros. Desde então, foi praticamente sempre a crescer. A pandemia foi um ponto de viragem, catapultando as vendas da Care to Beauty para quase o dobro em 2020, ano em que ascenderam a 13 milhões de euros. Agora, prepara-se para fechar mais um ano em beleza, com um aumento do volume de negócios esperado na ordem dos 11% para 20 milhões de euros, enquanto

...