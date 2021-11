Carrefour quer investir três mil milhões para acelerar comércio online

O grupo de supermercados francês Carrefour vai aumentar os investimentos feitos na área digital nos próximos anos. De acordo com o plano estratégico divulgado pela empresa, que compreende a estratégia para 2022 e 2026, a empresa quer aumentar em 50% os investimentos no digital face aos 600 milhões de investimento no plano anterior. Assim, o valor de investimentos irá cifrar-se em três mil milhões de euros até 2026.

Segundo a empresa, este investimento no digital também leva a companhia a elevar o objetivo anual de investimento para 1,7 mil milhões de dólares, o valor mais elevado do intervalo definido no arranque deste ano. Na altura, a empresa estabeleceu que este objetivo de investimento estaria entre 1,5 e 1,7 mil milhões de euros.

Com a estratégia mais virada para o mundo digital, a companhia liderada por Alexandre Bompard espera colher frutos destes investimentos, com expectativas para "triplicar as vendas para 10 mil milhões de euros até 2026". .

"Com um primeiro plano de transformação com sucesso a chegar ao fim, queremos agora transformar o Carrefour, um retalhista tradicional com capacidades de comércio eletrónico, numa retalhista digital, que tem o digital e os dados no centro das suas operações e modelo de criação de valor", afirma Alexandre Bompard, "chairman" e CEO do Carrefour.

A empresa sublinha a importância dos ativos digitais na estratégia da empresa, indicando uma "transformação bem-sucedida" desde 2018. A empresa tem atualmente 33 milhões de downloads da aplicação em nome próprio e um registo de oito mil milhões de transações na sua "pool" de dados.