Compras online fazem aumentar procura por “lojas escondidas”

O avanço do comércio eletrónico já começou a ter impacto no setor imobiliário. A pandemia veio acelerar a procura por “dark stores”, um conceito que vai do retalho à restauração.

