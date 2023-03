Confinamentos roubam à China sexto ano consecutivo de crescimento nos artigos de luxo

Confinamentos, aliados a quebra no mercado imobiliário e aumento do desemprego levaram a uma queda de 10% nas vendas de artigos do luxo em 2022. Perspetivas para este anos são, contudo, positivas.



Reuters Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 18:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A venda de artigos de luxo na China viu um travão em 2022, após cinco anos consecutivos de crescimento exponencial, revela a Bain & Company. A venda destes artigos, nos quais se inserem produtos como malas, jóias, roupas e sapatos, recuou 10% no ano que agora terminou. Nos anos anteriores, ocorreu sempre um crescimento, tendo em 2021 sido de 42%.



Para a queda contribuíram os sucessivos confinamentos, sobretudo a partir do segundo trimestre de 2022. "A quebra ... Saber mais Mercados artigos de luxo China confinamento covid-19

Confinamentos roubam à China sexto ano consecutivo de crescimento nos artigos de luxo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Confinamentos roubam à China sexto ano consecutivo de crescimento nos artigos de luxo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar