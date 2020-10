Covid-19 “pica” portugueses para a compra de gadgets de espionagem

"Os portugueses estão a fazer uso da espionagem como não se conhecia até aqui", concluiu o site português de comércio eletrónico Insania, que revelou esta quarta-feira, 14 de outubro, que "o maior pico" de vendas de produtos para este fim foi atingido durante o confinamento, ou seja, entre março e maio deste ano.

Este "marketplace", que ambiciona ocupar a quota da gigante Amazon em Portugal, dispõe de uma linha direcionada a produtos desta categoria, tendo desde o início do ano até setembro faturado "mais de 250 mil euros só em artigos/gadgets da área", realçou.

"Os produtos mais vendidos são os gravadores de vozes, os amplificadores de som, os localizadores (porta-chaves, GPS), as canetas de tinta invisível, as micro-câmaras e câmaras em miniatura com formato de porta-chaves", detalhou a diretora de marketing do Insania, Filipa Vale, em comunicado.

A empresa de vendas online detalha que, "apesar de solicitados por todas as faixas etárias", o público com maior interesse neste tipo de produtos "tem sido o do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos".

Em temos de despesas, "quem procura esta categoria gasta em média 70 euros e dedica bastante tempo a ler as características e detalhes dos produtos, uma vez que o Insania consegue perceber pelo número de páginas por sessão nos diferentes ‘devices’", explicou a mesma empresa.

Criado em novembro de 2010, a Insania, que fatura cerca de 1,5 milhões de euros, inaugurou em 2018 duas lojas físicas, no Porto e em Lisboa, num investimento que ultrapassou os dois milhões de euros, e pretende abrir uma loja em Espanha no próximo ano.