Insania contrata costureiras desempregadas para proteger pessoal da prisão de Custóias

Perante as queixas de falta de material de proteção que chegam dos estabelecimentos prisionais, a Insania decidiu doar duas centenas de máscaras aos trabalhadores da prisão de Custóias, situada em Matosinhos, tendo para o efeito contratado para o efeito uma dezena de costureiras de Vila Nova de Gaia.

"Estas costureiras estão em casa, desempregadas, uma vez que ficaram sem trabalho porque as lojas fecharam, pelo que estamos também a ajudar muitos dos que estão com maior ou menor dificuldade devido à covid-19", explica Sofia Alexandre, da direção do Insania, em comunicado



O site de comércio eletrónico garante que as máscaras doadas à prisão de Custóias são 100% algodão, laváveis na máquina a 60 graus e reutilizáveis.



"Além de apoiar os profissionais que mais necessitam nesta fase de pandemia e que são muitas vezes esquecidos", a empresa, que afiança ser líder de "e-commerce" em Portugal no setor de gadgets, presentes e utilitários originais, enfatiza que teve também "como objetivo ajudar a economia local".