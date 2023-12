Decathlon vende imóveis de 90 lojas, incluindo em Portugal, por 600 milhões

Leia Também Decathlon vai fechar loja em “shopping” detido pela CGD

A Decathlon, retalhista francesa de artigos desportivos, vendeu 90 lojas situadas em França, Espanha, Portugal, Itália e Alemanha por 600 milhões de euros, avançou o jornal francês Les Echos.De acordo com a publicação, as lojas totalizam 400 mil metros quadrados de área, sendo que, de acordo com uma das fontes, a Decathlon mantém a propriedade de 40% destas lojas.A operação, semelhante a outras já realizadas pela empresa, foi assessorada pela consultora Eversheds Sutherland, detalha o jornal. A Decathlon assegurou que a transação "não afeta em nada o funcionamento das lojas".A Decathlon conta com uma rede de 1.751 lojas a nível mundial, das quais 325 em França. Em Portugal a retalhista soma 40 pontos de venda.No ano passado, a empresa faturou 15.400 milhões de euros, mais 12% do que em 2021. Contudo, os lucros apenas aumentaram 1,1%, ou 10 milhões, para os 923 milhões de euros.