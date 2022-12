Decathlon vai fechar loja em “shopping” detido pela CGD

"A partir de 1 de Janeiro, a nossa loja no ‘shopping’ La Vie, no Porto, vai encerrar permanentemente. Aguardamos a tua visita numa das nossas lojas Porto Boavista, Gaia, Matosinhos, Maia", anuncia a Decathlon.

Aberta em dezembro de 2017, o encerramento da loja da cadeia de artigos desportivos no La Vie surge três meses depois do fecho do Mercado Temporário do Bolhão, que ocupava 5.600 dos 25 mil metros quadrados deste centro comercial situado na Baixa do Porto.

Inaugurado em Novembro de 2007 pelo grupo Martifer, que viria mais tarde a vender o centro comercial, o Porto Gran Plaza – que mudou de nome para La Vie em 2016 - implicou um investimento de 65 milhões de euros e sempre teve dificuldade em afirmar-se no saturado mercado de "shoppings" da região.

Depois da saída de marcas como a Rádio Popular, Minipreço ou Lameirinho, segue-se a Decathlon, havendo outros lojistas sinalizados para saírem até ao final deste ano.

É que o "shopping", localizado em frente ao concorrente Via Catarina, na Baixa do Porto, acabou por cair nas mãos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que ainda não conseguiu vender tão desvalorizado ativo.





"Estamos em reestruturação. Novidades em breve", lê-se à entrada do site deste centro comercial.

Esvaziar o imóvel para o converter num centro de negócios, eis o mais provável destino do "La Vie".