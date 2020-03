Decathlon fecha lojas em Portugal. Tinha inaugurado uma há nove dias

A cadeia francesa de artigos de desporto Decathlon foi obrigada a fechar as suas 35 lojas em Portugal, a partir de hoje, tendo mandado para casa cerca de 1.800 trabalhadores.

Há pouco mais de uma semana, a 11 de março, a Decathlon abriu em Coimbra a sua segunda loja na cidade, com 3.500 metros quadrados de área de venda e que dispõe de um parque de estacionamento com mais de 300 lugares, num investimento que rondou os oito milhões de euros. Fechou.

"Em concordância com as medidas governamentais, a partir de amanhã [sexta-feira], todas as lojas Decathlon Portugal estão encerradas, até novas indicações", lê-se num email enviado pela cadeia francesa de artigos de desporto aos seus "stakeholders".

Porquê só agora? "Continuámos abertos neste período porque o desporto tem um papel muito importante para a saúde física e ânimo das famílias, dos desportistas e também para as autoridades de saúde, através da disponibilidade imediata dos nossos produtos", justificou.

Foi no ano 2000, com a abertura de uma loja na Amadora, que a Decathlon chegou a Portugal, onde detém actualmente 35 lojas, empregando cerca de 1.800 pessoas, os quais, como medida de contenção da covid-19, foram esta quinta-feira mandadas para casa.

Fundada em 1976 em França, a Decathlon iniciou a sua internacionalização 10 anos depois, com a abertura da sua primeira loja na Alemanha. Chegou ao continente americano, a São Paulo, em 2001, e à China, na cidade de Shanghai, em 2003.

No total, tem actualmente perto de 1.700 lojas em 57 países.





