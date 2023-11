Depois das azeitonas, furtos no campo chegam às castanhas

Só esta semana, a GNR anunciou a apreensão de 200 quilos de castanha e de 150 quilos de azeitona que foram furtadas, em duas operações distintas, uma a norte e outra a sul do país.A mais recente apreensão, de 200 quilos de castanha, no concelho de Mogadouro, feita na sequência de uma operação desencadeada por uma denúncia, foi anunciada esta quinta-feira, pela Comando Territorial de Bragança que informa, em comunicado, que foram constituídos cinco arguidos (três homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 60 anos), entretanto, sujeitos a termo de identidade e residência.Dias antes, também motivada por uma denúncia, uma operação levada a cabo pelo Comando Territorial de Portalegre, através do Posto Territorial de Ponte de Sôr, permitiu recuperar 150 quilos de azeitona furtada, no concelho de Ponte de Sôr, tendo o suspeito, de 29 anos, sido detido em flagrante.