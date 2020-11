Devoluções na BlackFriday 2020 podem ascender aos 27 milhões de euros

Depois de inúmeros incentivos para compras de natal antecipadas, espera-se que, na Black Friday se compre mais do que o habitual. Contudo, mais compras levam também a mais devoluções, que se estima que ascendam aos 27 milhões de euros neste ano atípico.





Governo e várias associações de comércio com o objetivo de evitar aglomerações nas lojas.

Depois do Governo português ter incentivado às compras antecipadas e às devoluções tardias e espaçadas, a fintech euPago analisou os dados de devoluções para a Black Friday de 2020. A empresa estima que o valor das trocas deverá ascender aos 27 milhões de euros este ano, o que, por incapacidade dos fornecedores, deve gerar 91 milhões de euros em transações.A empresa anunciou, num comunicado, que pretende apoiar os comerciantes neste processo e vai processar gratuitamente os reembolsos dos fornecedores aos clientes até 31 de Dezembro, minimizando assim todas as más experiências de compra que se venham a verificar. Este alargamento do período de trocas e devoluções foi acordado, no dia 4 de novembro, entre oNo estudo realizado pela Invesp em 2019, verificou-se que cerca de 30% dos produtos comprados online foram devolvidos. Na impossibilidade de substituir os produtos adquiridos, os comerciantes terão de devolver o dinheiro aos clientes, o que, segundo a lei, o cliente tem 14 dias para manifestar se quer o reembolso e 30 dias para devolver o produto."Os comerciantes irão ter problemas acrescidos com os fornecedores por não conseguirem dar resposta ao volume de vendas", garante Telmo Santos, CEO da euPago.A fintech estima ainda que a Black Friday deste ano face a 2019 deverá crescer 67% em compras, 64% em vendas e 25% no valor médio de por compra. "Foi a pensar nestas medidas e mudanças que criamos um serviço personalizado de reembolsos para os comerciantes e que será oferecido até 31 de dezembro de 2020", reforça ainda Santos no comunicado da empresa.