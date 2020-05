Do cabelo aos sapatos. As recomendações das ópticas para a reabertura

A Associação Nacional dos Óticos (ANO) quer retomar a atividade em segurança, e elaborou por isso um extenso guia de recomendações para os profissionais do setor.



O Manual de Procedimentos e de Boas Práticas recomenda, entre outras medidas, que as lojas façam um intervalo de 45 entre cada paciente nas consultas de optometria, "para que se proceda a uma correta limpeza e desinfeção e arejamento do consultório".



Os clientes deverão entrar nas lojas de máscara, sendo que os estabelecimentos deverão ter máscaras descartáveis disponíveis para fornecer aos pacientes. Além da proteção facial, a ANO recomenda ainda a entrega de proteções para os sapatos a cada cliente. Os espaços que sigam esta recomendação deverão ter "um recipiente com tampa e pedal para os clientes colocarem" as proteções à saída. Sempre que possível, sublinha a ANO, devem ser instaladas separações de acrílico nos balcões.



O manual de boas práticas inclui uma série de obrigações atribuíveis aos profissionais. Além da higienização constante das mãos, o guia salienta a "extrema importância da manutenção da higiene pessoal dos profissionais, a qual inclui banho após o trabalho".



Os funcionários devem ainda manter as unhas "curtas, limpas, sem verniz ou unhas de gel e não usar anéis". O cabelo deve estar "curto ou atado", e a barba e o bigode "aparados e limpos".



Nos exames de optometria e contactologia será obrigatório o uso de lentes de contacto de ensaio descartáveis, a não ser que o paciente tenha alergia ou outra incompatibilidade. Os profissionais deverão usar batas descartáveis ou um avental de plástico impermeável sobre a farda.



As lojas estarão ainda sujeitas ao cumprimento das normas gerais de higienização da DGS, como a desinfeção de todos os equipamentos após o uso, a limpeza de superfícies de toque frequente pelo menos seis vezes por dia e a limpeza de puxadores de portas uma vez por hora.



O manual ensina ainda os profissionais a lavar o chão de forma adequada: "com água quente e detergente comum pelo menos 2 vezes por dia e, em seguida, desinfetado com uma solução de lixívia diluída em água, deixa-se atuar durante cerca de 10 minutos e, de seguida, enxagua-se com água quente".



As lojas que prestem estes serviços estarão sujeitas à norma que prevê a entrada de um cliente por cada 20 metros quadrados de área.